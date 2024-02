🎥 Geweldige beelden uit kleedkamer van Union SG na Europese stunt tegen Frankfurt

Union SG heeft zich kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Conference League na een 1-2 overwinning op het veld van Eintracht Frankfurt. De vreugde was enorm bij de Brusselaars.

Union SG heeft zich donderdagavond verzekerd van een plaats in de achtste finales van de Conference League. Na een 2-2 gelijkspel in België, wist de Brusselse club met 1-2 te winnen op het veld van Eintracht Frankfurt.

Cameron Puertas kon kort na de rust de score openen. In minuut 80 was het Dennis Eckert Ayensa die voor een dubbele voorsprong zorgde. Frankfurt maakte nog 1-2, maar te laat.

Na afloop was de vreugde enorm. Dat was op het veld al te zien, maar ook in de kleedkamers ging het feestje verder. Op een video op sociale media is duidelijk te zien hoe Puertas geniet van het moment.