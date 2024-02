Anderlecht-coach Brian Riemer doet gewaagde uitspraak over titelrace en legt druk bij concurrentie: "Dan worden zij kampioen"

Anderlecht neemt het zondag op tegen Club Brugge. In aanloop naar het duel had Brian Riemer het nog even over de titelrace.

De Anderlecht-coach heeft gezien dat Union SG een knalprestatie neerzette in de Conference League tegen Eintracht Frankfurt. "Ik hoop dat er nog veel wedstrijden zullen volgen", begon hij op de persconferentie volgens Het Laatste Nieuws. Hij weet dat Union tijdens de Play-offs een dip kan krijgen. "Kijk, ik word niet betaald om mijn visie op de werking van Union te geven, maar ze doen het heel goed. Alleen heb ik de voorbije seizoenen wel vastgesteld dat ze een inzinking krijgen in de play-offs. Wie een grote club wil zijn, moet er ook rekening mee houden dat het verwachtingspatroon omhoog gaat." Als die dip er dan niet komt, spelen ze wel gewoon kampioen volgens Riemer. "Sommige spelers kunnen om met die druk, anderen lopen rond op flanellen benen. Als Union geen terugval kent, dan worden ze kampioen. Maar de voorbije play-offs hebben ons wel geleerd dat ze kunnen bezwijken onder de druk. We zullen zien."