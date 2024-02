Antwerp-coach Mark Van Bommel neemt zware woorden in de mond: "Dat is competitievervalsing"

De wedstrijd tussen KRC Genk en Anderlecht van afgelopen jaar moet volgens de Evocatiecommissie en de Disciplinaire Raad herspeeld worden. Antwerp-coach Mark Van Bommel heeft een scherpe mening over die beslissing.

KRC Genk speelde afgelopen jaar in december tegen Anderlecht. Het werd 2-1 voor paars-wit, maar de Limburgers voelden zich benadeeld nadat een strafschop onterecht niet opnieuw mocht worden genomen.

Er werden stappen gezet en KRC Genk kreeg gelijk van de Disciplinaire Raad én de Evocatiecommissie. Later volgt de definitieve uitspraak en zal beslist worden of de wedstrijd effectief herspeeld wordt.

Mark Van Bommel vindt dat Racing Genk gelijk heeft, maar neemt nadien wel erg zware woorden in de mond. "Ik vind dat Genk gelijk heeft in hun vraag. Maar herspelen vlak voor de laatste speeldag is competitievervalsing", stelt hij bij Het Laatste Nieuws.