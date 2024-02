Bevestigde afwezigen en grote vraagtekens bij Standard voor wedstrijd tegen Union SG

Marlon Fossey zal waarschijnlijk niet meer spelen in de reguliere competitie, terwijl Lucas Noubi niet fit genoeg is voor de verplaatsing naar Union. Aan de andere kant zou Ivan Leko Zinho Vanheusden en Nathan Ngoy kunnen recupereren.

Naar het einde van de reguliere competitie toe wordt Standard geteisterd door blessures. Na de winterstage en met de hogere intensiteit die Ivan Leko vraagt op training, vertonen de Rouches fysieke kwaaltjes, vooral in de defensie.

Voor de verplaatsing naar Union zal de Kroatische coach Marlon Fossey zeker moeten missen, wiens reguliere seizoen hoogstwaarschijnlijk voorbij is. Hij zal ook niet kunnen rekenen op Lucas Noubi, die verrassend afwezig was in de selectie tegen Westerlo.

"Dit is natuurlijk niet ideaal. Onze grootste concentratie ligt op de wedstrijd en op het behalen van punten. We willen de fitste groep. Toch zijn we bereid risico's te nemen, gezien de situatie", verklaarde hij tijdens de persconferentie op vrijdag.

© photonews

Zal Ivan Leko een risico nemen met Nathan Ngoy en Zinho Vanheusden?

De risico's zouden Nathan Ngoy en Zinho Vanheusden kunnen betreffen. De twee centrale verdedigers zijn sinds maandag weer met de groep aan het trainen, maar nog niet op 100%.

"Nathan is een zeer goede speler, maar hij heeft slechts enkele trainingen onder mij gehad en moet nog begrijpen hoe we willen spelen. Ik denk eerst aan de kracht van het team, daarna zullen de individuele kwaliteiten verbeteren." Het is dus afwachten of ze zondag op het veld van het Dudenpark zullen staan. Maar gezien de afwezigheden van Noubi en Bokadi is het redelijk waarschijnlijk. "Bope is nog steeds geblesseerd. Ik had problemen in het centrum van de verdediging, hij zou gespeeld hebben als hij beschikbaar was", voegt Leko toe.

Tenslotte zal de coach van Standard waarschijnlijk alweer niet kunnen rekenen op Wilfried Kanga, die pas net weer is begonnen met trainen. "Hij heeft individueel getraind tijdens de week en zich vrijdag weer bij de groep gevoegd. Het is een erg goede speler waarop we zondag tegen Union zouden willen rekenen. Maar, 48 uur voor de wedstrijd, kunnen we dat nog niet met zekerheid zeggen", besloot Leko.