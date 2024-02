Heeft de Challenger Pro League straks een nieuwe leider na belangrijk duel? "Er zullen enkele spelers boos en ontgoocheld zijn"

KMSK Deinze neemt het vrijdagavond op tegen SK Beveren. Deinze krijgt de kans om (voorlopig) leider te worden in de Challenger Pro League.

KMSK Deinze staat momenteel tweede in de Challenger Pro League, met evenveel punten als Beerschot maar een slechter doelpuntensaldo. Indien er vrijdagavond tegen SK Beveren punten worden gepakt, klimt Deinze naar een voorlopige eerste plaats. Beveren staat momenteel achtste en heeft nood aan een overwinning. Dat weet ook coach Hans Somers.

"Beveren staat niet in de top zes, maar heeft de kwaliteiten om voor de prijzen mee te spelen", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg. "De Waaslanders staan vrijdag onder druk om te winnen. Dit speelt in onze kaart en opent perspectieven om er een goede prestatie neer te zetten. We weten waar we Beveren pijn kunnen doen."

Er keren een aantal spelers terug naar de kern bij Deinze, waardoor Somers knopen moet doorhakken. "Er zullen enkele spelers boos en ontgoocheld zijn, maar dit hoort bij profvoetbal. Het is aan hen om iedere dag hard te blijven werken."

"Ik ben vooral tevreden over onze organisatie in de voorbije vijf wedstrijden. Dat vormde de basis voor de goede resultaten. Ik hoef momenteel weinig aan de ploeg te wijzigen", besluit Somers.