Oud-voorzitter geeft mooie pluim aan eersteklasser ondanks degradatiegevaar: "Dat is opvallend"

KV Kortrijk is nog steeds de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Dit weekend gaan ze op zoek naar de drie punten op KV Mechelen.

KV Kortrijk zet volop in op de redding in de Jupiler Pro League. Via de reguliere competitie zal dat niet meer lukken. De West-Vlamingen zullen hoe dan ook in de gevarenzone blijven, een plek waar ze dit seizoen nog niet van weg geraakten.

Maar de play-downs zijn vanaf dit seizoen een stevige reddingsboei die nog genomen kan worden. Voor oud-voorzitter Joseph Allijns is het goed dat zoiets bestaat. “Er is nog altijd een kans dat de ploeg nog zich kan handhaven ondanks een slecht seizoen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Allijns is de veertiende stek, met de barragewedstrijden, het hoogst haalbare voor KV Kortrijk. “De afstand op RWDM en Eupen is kleiner geworden, maar we kunnen hen nu nog meer pijn doen”, gaat Allijns verder.

KV Kortrijk financieel gezond

Al is de oud-voorzitter vooral trots op het feit dat de club financieel gezond is. “Als je dat vergelijkt met andere clubs uit ons profvoetbal, is dat wel opvallend. Daarvoor werp ik graag een bloemetje naar het bestuur, want die mensen leveren uitstekend werk.”

Ondanks de negatieve sportieve spiraal waar de club zich in bevindt is er toch nog een toekomst voor KVK, al valt ook het onvermijdelijke woord. “Voor mij is het voorbestaan van de club het belangrijkste. Een degradatie is niet rampzalig, maar dan moet je wel alles proberen om opnieuw de oversteek naar 1A te maken. Maar daar moeten we nu nog niet aan denken.”