"We hebben meer kwaliteit dan hen": aan vertrouwen geen gebrek bij KV Kortrijk dat voor moeilijke weken staat

KV Kortrijk staat voor de moeilijke opdracht om nog zo veel mogelijk punten te pakken voor het einde van de reguliere competitie. De club moet proberen om in de Jupiler Pro League te blijven.

KV Kortrijk staat momenteel laatste in de het klassement met 18 punten. Afgelopen weekend werd er met 1-3 verloren van Union SG. Zaterdag krijgt de club een nieuwe kans om zich te bewijzen tegen KV Mechelen.

"Na twee verliespartijen willen we opnieuw aanknopen met een overwinning. Mechelen is goed op dreef, maar we hebben al bewezen dat we iedereen aankunnen. Hopelijk maak ik zaterdag mijn eerste goal op verplaatsing", vertelde Isaak Davies bij HLN.

Hij vindt dat zijn ploeg meer kwaliteiten heeft dan de concurrenten. "Volgens mij hebben wij veel meer kwaliteit dan Eupen en RWDM. Helaas hebben we nog altijd de rode lantaarn in handen, maar daar komt hopelijk snel verandering in", besluit Davies.