Brusselaar maakt indruk bij de concurrentie: "Bij Anderlecht gaan ze hier spijt van hebben"

Hij had zomaar in het Lotto Park kunnen spelen momenteel, maar afgelopen zomer verliet hij Anderlecht voor stadsgenoot Union SG. En daar is Noah Sadiki helemaal aan de oppervlakte gekomen stilaan. Ook in Frankfurt maakte hij indruk.

De Congolese Brusselaar komt uit de jeugd van RSC Anderlecht en speelde al bij de Belgische én Congolese jeugdelftallen ondertussen. Afgelopen zomer ruilde hij paars-wit in voor Union SG voor een bedrag van om en bij de 1,4 miljoen euro. Noah Sadiki tekende een contract voor vier seizoenen tot juni 2027 en is ondertussen in zijn eerste jaar bij de hoofdmacht al meteen helemaal aan de oppervlakte gekomen. Hij gaf ondertussen al twee assists in 37 wedstrijden over alle competities heen. Daarmee heeft hij nu al meer wedstrijden gespeeld dan met Anderlecht zelf. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen al gestegen naar drie miljoen euro. Af en toe werd hij uitgespeeld als vleugelverdediger, maar in Duitsland maakte hij opnieuw indruk als centrale middenvelder. Spijt bij Anderlecht van vertrek Noah Sadiki? Stilaan lijkt hij zijn plaats definitief te hebben afgedwongen, al moet hij het nog vaak ook stellen met invalbeurten. "Bij Anderlecht gaan ze toch ook denken dat ze iets niet gezien hebben. Bij de nationale U20 was hij tegen Portugal ook heel goed centraal op het middenveld", aldus Wesley Sonck bij Sporza over de groeilbriljan. "Hij was toen ook heel goed. Hij wordt stilletjesaan gebracht bij Union SG. Ik vind het zalig om jonge Belgen zich te zien ontwikkelen. Bij Anderlecht gaan ze hier spijt van hebben, dat denk ik toch wel", aldus nog de gewezen Rode Duivel.