Dubbel voor Antwerp? Vincent Janssen komt met uitspraak die fans niet graag zullen horen

Het vorige seizoen van Royal Antwerp FC werd er eentje om in te kaderen. De ploeg pakte een historische dubbel met de beker en de titel.

Vorig seizoen vielen alle puzzelstukken bij Royal Antwerp FC op het juiste moment op de juiste plaats. De ploeg van Vincent Janssen pakte niet alleen de beker, maar even later ook de titel in de Jupiler Pro League.

Die stunt dit seizoen nog eens overdoen wordt niet eenvoudig. Het loopt niet helemaal zoals iedereen dat wil bij The Great Old en de concurrentie staat klaar om Antwerp een hak te zetten richting een nieuwe dubbel.

Maar de kans is er wel nog altijd. “Nou, we zijn niet de favoriet meer, da’s één ding dat zeker is”, zegt Vincent Janssen in een interview met Het Nieuwsblad.

Antwerp moet dit seizoen minstens één prijs pakken

Dat The Great Old afgeschreven wordt voor een nieuwe titel, dat vindt hij niet zo erg. “Wij willen nu gewoon bij de eerste zes eindigen. En dan moeten we over vier weekjes, na de halvering van de punten, maar eens goed kijken hoe we ervoor staan.”

Volgens Janssen is het zelfs niet om een dubbel, maar om een treble dat er gespeeld wordt. “We hebben ook de Supercup gewonnen”, lacht de Nederlander. “Nee, heel eerlijk: ik denk niet dat dat een realistische doelstelling is. Het zou fantastisch zijn en we doen er alles aan om minstens één prijs te winnen, maar ik vind niet dat de mensen dat van ons mogen verwachten.”

Volgende week moet Antwerp in de terugmatch van de halve finale van de Croky Cup aan de slag tegen KV Oostende. Volgens Janssen is Antwerp wel verplicht om de finale te halen, al wordt het niet zo eenvoudig als velen wel denken.