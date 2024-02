Henk Houwaart is duidelijk: "Zondag kan de kampioen al gekend zijn"

Club Brugge speelt zondag de topper tegen RSC Anderlecht. Het is uitkijken of blauwzwart nog in aanmerking kan komen voor de titel.

De achterstand van Club Brugge op competitieleider Union SG bedraagt al 17 punten. Tegen Anderlecht moet er dit weekend echt gewonnen worden om nog op titelkoers te blijven, maar dat geldt ook voor paarswit. “Ik zie in elk geval geen kampioenenvoetbal, daarvoor is Club veel te wisselvallig”, zegt Henk Houwaart aan de Krant van West-Vlaanderen. “Bij momenten voetballen ze echt niet goed. Ze spelen te vaak naar achter, te weinig hoog en dus te weinig aanvallend.” Club Brugge liet een ongelofelijk aantal punten al schieten dit seizoen en daar is volgens Houwaart maar één iemand schuldig voor. “Dat is de verantwoordelijkheid van de coach, vind ik. Want met dié ploeg moet je aanvallen! Deila heeft daar de spelers voor.” Zondag kan de kampioen gekend zijn Anderlecht is als ploeg immers zeker te pakken. “Dat is momenteel ook geen wereldploeg, hoor. Die staan tweede met veel enthousiasme en dankzij veel geluk. Club kan best winnen hoor. Het wordt 2-1, denk ik.” En dan nog richting titel? “Neen, ook met een zege maken ze alleen nog kans op een tweede plaats. De kloof op Union van 17 punten is heus niet meer te dichten. Alleen Anderlecht kan Union nog van de titel houden, die hebben nog 50 % kans. Maar dan mogen zij zondag niet verliezen. Bij winst van Club is de kampioen zondag al gekend.”