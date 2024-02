Leko vertelt of de laattijdige betaling van de lonen een rol speelt in de zwakke prestaties van Standard

Voor de derde opeenvolgende keer werden de spelers van Standard en het personeel te laat betaald. Ivan Leko begrijpt dat de situatie rond de club niet gemakkelijk is, maar hij vraagt zijn spelers om hier overheen te stappen.

De rekeningen van de club werden enkele dagen geblokkeerd, waardoor de spelers van Standard en het personeel voor de derde opeenvolgende keer te laat zijn betaald. Heeft dit invloed gehad op de recente prestaties van Standard? Die vraag werd aan Ivan Leko gesteld tijdens zijn persconferentie op vrijdag.

"Eerlijk gezegd kan ik dat niet zeggen. Ik ben hier om voor de spelers te zorgen, hoewel ik begrijp dat de situatie rondom de club niet gemakkelijk voor hen is. We moeten er echter boven staan, geloven en ons werk doen."

Leko heeft al andere moeilijke momenten meegemaakt

Deze periode in België is heel anders dan wat de Kroaat heeft meegemaakt bij Club Brugge of Antwerp. Maar is dit de grootste uitdaging in zijn carrière? "Ik heb al andere moeilijke momenten meegemaakt. Bijvoorbeeld, ik heb al een degradatie meegemaakt. En in Brugge las ik halverwege het seizoen dat ik de trainer was met de grootste kans om ontslagen te worden."

Moeilijke taak of niet, Leko is niet van plan zich te laten ontmoedigen. "Ik hou ervan hier te zijn, hou van de spelers en hou van de club. We hebben slechts een kleine verandering nodig om punten te pakken, ik weet dat het soms moeilijk te begrijpen is voor mensen, maar zo is het nu eenmaal," concludeerde Leko.