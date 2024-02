Imke Courtois laat zich uit over Anderlecht én Club Brugge: "En Gent zijnde zou ik er niet gerust op zijn"

Nog 3,5 speeldagen en we kunnen naar de play-offs. Op Super Sunday kunnen we alweer heel wat wijzer zijn, want met Gent - Antwerp en Club Brugge - Anderlecht staan twee belangrijke duels op het programma. Ook Imke Courtois laat zich uit over de zaak.

In een analyse had Aad De Mos zich deze week laatdunkend uitgedrukt over het gebrek aan lef bij Club Brugge én Anderlecht: "Ik volg Aad wel in zijn analyse over Vertonghen en Mechele. Oudere spelers die minder snelheid hebben spelen liever ver achteruit. Het is logisch dat je jouw spel aanpast aan je kwaliteiten", aldus Imke Courtois in De Zondag.

Ze zou een triple voor Union SG dit seizoen (Beker, Conference League én competitie) niet eens onverdiend vinden. "En als Club Brugge wint van Anderlecht en Union wint tegen Standard? Dan zijn ze misschien wel kampioen ja. De kloof is dan elf punten met Anderlecht en minstens zeventien op de rest."

KAA Gent nog niet zeker van play-off 1 volgens Imke Courtois

"Anderlecht krijgt door de halvering van de punten misschien nog wel een mentale boost, maar het niveauverschil op het veld is zo groot ... En Blessin straalt zoveel uit!", houdt de analiste haar verre van in over de mogelijke kampioen.

In de strijd om plaats zes kijkt ze vooral naar KAA Gent: "Ik zou er niet gerust in zijn. Eerst tegen Antwerp dat nog strijdt voor de top-6, dan tegen Standard dat misschien nog in degradatiegevaar is, dan naar Union en dan alles of niets tegen Charleroi dat zich misschien nog kan redden ... Het is aan jou, Hein."