KVC Westerlo-coach Rik De Mil strooit met lof voor JPL-coach: "Ons doel is om ook zo te spelen"

KVC Westerlo ging zaterdag met 1-0 onderuit op het veld van STVV. Coach Rik De Mil had enorm veel lof voor zijn collega-coach Thorsten Fink.

Westerlo-coach Rik De Mil is duidelijk onder de indruk van de manier waarop Sint-Truiden speelt. "De manier waarop STVV speelt nu met het wisselen van posities, de manier waarop dat gebeurt is enorm goed. Ze hebben een jonge ploeg, ze maken ook fouten vanwege hun leeftijd soms, daarom verliezen ze soms punten. Maar als ze de bal hebben en hun ding kunnen doen dan heeft iedere ploeg het er moeilijk mee", vertelde hij na afloop.

"Dan heb je zoals bij bijvoorbeeld Anderlecht, individuele kwaliteit nodig om de wedstrijd te kunnen draaien. Misschien moeten wij als een jonge ploeg ook sterk samen spelen. Dan kunnen we tegen iedere ploeg spelen, dat hebben we al laten zien tegen Union bijvoorbeeld. Maar we moeten top zijn dan."

De Mil wil graag zelfs op dezelfde manier spelen als STVV dat doet onder Thorsten Fink. "Op voetballend vlak was STVV beter dan wij vandaag. Ons doel moet zijn om ook zo te spelen met Westerlo. Ik hou daarvan. We zetten nu stappen."

"Ik heb veel respect voor deze coach (Thorsten Fink n.v.d.r.), want hij laat zijn jonge ploeg heel dynamisch voetballen. Dat is ook hoe ik voetbal zie. We moeten nog beter worden, dat is onze uitdaging", besluit De Mil.