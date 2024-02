Ook Lommel kan niet profiteren van puntenverlies en komt niet verder dan gelijkspel in Limburgse derby

De top 6 staat op een zakdoek in de Belgische tweede klasse. Door puntenverlies van zowel leider Beerschot als eerste achtervolger Deinze kon Lommel een gouden zaak doen in het klassement door winst tegen Jong Genk.

Zondagnamiddag stond er een Limburgse derby op het programma in de Challenger Pro League. Jong Genk ontving thuis Lommel, de vierde in de stand. Bij winst kon Lommel tot op twee punten van Beerschot en Deinze komen en zo hun titelkansen hoog houden.

De wedstrijd bleef lang doelpuntloos tot uitgerekend ex-Genkie Dries Wouters via een hoekschop met een geweldige volley de score kon openen in de 73ste minuut. Lang bleef de vreugde bij Lommel niet duren want slechts 3 minuten later mocht Lommel-middenvelder Karim Dermane gaan douchen met een rode kaart.

In de 81ste minuut kon invaller Victory Beniangba de bordjes gelijk hangen voor Genk. De kopbal van de Nigeriaan belandde in eerste instantie nog op de deklat maar Beniangba kon de rebound binnenwerken. Met het gelijkspel schiet Lommel niet veel op en blijft het op een achterstand van vier punten.