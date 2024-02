"Wonnen al drie seizoenen niet van Antwerp": de cijfers van KAA Gent tegen Great Old zijn nog dramatischer dan Vanhaezebrouck dacht

Zondagnamiddag staat in de KAA Gent Arena een topper op het programma tussen KAA Gent en Royal Antwerp FC. De Buffalo's kunnen een zege dringend gebruiken, maar tegen stamnummer 1 vlot het de laatste jaren niet al te goed.

Royal Antwerp FC staat momenteel vierde in de stand met 44 punten, KAA Gent volgt op de vijfde plaats met 42 punten. Als de Buffalo's winnen, dan doen ze een goede zaak met oog op play-off 1 én springen ze dus ook meteen over de landskampioen.

De voorbije jaren hadden ze het in de Arteveldestad echter heel moeilijk om te winnen van The Great Old. "De voorbije drie seizoenen hebben we nog niet van hen kunnen winnen", blikte ook Hein Vanhaezebrouck al vooruit na de Europese uitschakeling tegen Maccabi Haifa.

En de cijfers geven hem meer dan gelijk. Sinds Antwerp opnieuw op het hoogste niveau meespeelt, zijn ze bijna continu de betere van KAA Gent. Meer zelfs: de Buffalo's wonnen slechts één keer in een wedstrijd met inzet, op 16 mei 2019 met 1-2 in Antwerp. Corona was toen enkel nog maar een (lekker) biertje.

Negen zeges voor Antwerp, een voor Gent en vijf gelijke spelen

Op 6 augustus 2017 was er het eerste duel tussen beide ploegen sinds 2004 - een oefenwedstrijd in 2014 niet meegerekend. Antwerp won toen met 0-1 in Gent, het begin van een stevige reeks ondertussen toch wel.

Gent en Antwerp speelden in totaal sinds 2017 al vijftien keer tegen elkaar. Liefst negen(!) keer won Antwerp, verder waren er ook vijf gelijke spelen en dus die ene zege in 2019 voor Gent. 8 op 45 voor Gent - dat in de competitie nu met 4 op 18 staat - tegen Antwerp, hoog tijd om daar verandering in te brengen.