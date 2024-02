Buurtbewoners zijn foutparkeerders aan Jan Breydel beu en nemen heft in eigen handen

Tijdens de match tussen Club Brugge en Anderlecht werden foutparkeerders aangepakt. En dat gebeurde niet alleen door de politie.

Op verschillende fangroepen van Club Brugge staat te lezen dat de politie zondag heel wat foutparkeerders op de bon zwierde. Dat is opvallend, want de voorbije jaren werd dat altijd gedoogd door de Brugse politie.

En hij was niet de enige. Iedereen die op die plek, in de Jacob De Meyerestraat, stond kreeg een boete van de tweede graad, goed voor 116 euro. De fans staan daar al jaren, maar botsten nu duidelijk op een ijverige agent(e). En ook in andere straten werden boetes uitgedeeld.

Maar er gebeurde nog veel meer dan enkel de politie van Brugge die foutparkeerders in de buurt van het Jan Breydelstadion aanpakte. Buurtbewoners zijn de overlast op matchdagen van Club Brugge meer dan beu en beslisten het heft in eigen handen te nemen.

Een auto, die half op het voetpad geparkeerd stond, werd door buurtbewoners aangepakt. Er werden witte voetjes op geschilderd. De foto van de actie van de buurtbewoners kan je hieronder bekijken.

Het beeld werd gedeeld op Facebook in de groep ‘Geen groter stadion op Sint-Andries’, waar mensen die protesteren tegen de komst van een nieuw stadion voor Club Brugge zich verzameld hebben.