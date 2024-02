Weg titelgevecht én knokken voor Champions Play-Off, maar... Club Brugge heeft dat eigenlijk enkel en alleen aan zichzelf te danken

Club Brugge mag de titeldromen definitief opbergen. Na het verlies van gisteren tegen RSC Anderlecht telt blauw-zwart al twintig punten achterstand op Union SG. Hebben de West-Vlamingen het allemaal aan zichzelf te danken?

Modelclub, toonaangevende topclub, het Bayern München van België,... We willen niet gezegd hebben dat Club Brugge het voorbije decennium geen uitstekend werk heeft geleverd, maar de twee meest recente seizoenen tonen aan dat de voorgenoemde superlatieven overroepen waren.

Bart Verhaeghe is dan ook allerminst opgezet met het feit dat Club Brugge eind februari al geen kans meer maakt op de Belgische landstitel. Meer zelfs: blauw-zwart moet nog presteren om het ticket voor de Champions Play-Off veilig te stellen. Het omgekeerde zou pas een dramatische plotwending zijn.

© photonews

En eigenlijk moet blauw-zwart in eigen boezem kijken. Het is té gemakkelijk om naar Ronny Deila te wijzen. De coach had voor de jaarwisseling al weinig kwalitatieve rotatie-opties en dat is er sinds de start van het nieuwe jaar niét op gebeterd.

Club Brugge incasseerde de miljoenen voor Tajon Buchanan, maar investeerde niét in vervanging. Ook de aangekondigde defensieve versterking bleef uit, waardoor Deila amper de ruimte heeft om in te grijpen als het fout loopt. Ook dat was zondagmiddag hét grote verschil met Brian Riemer bij Anderlecht.

Wat loopt er fout bij Club Brugge?

Het doet ons concluderen dat Verhaeghe én Vincent Mannaert in eigen boezem moeten kijken. Laatstgenoemde leverde ook deze winter uitstekend werk met enkele uitgaande transfers. Maar op inkomend vlak wordt het dringend nog eens tijd voor een voltreffer...