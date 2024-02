📷 Ploegmaat van Kevin De Bruyne scoort ook naast het veld: Erling Haaland pakt uit met indrukwekkende bolide van 3,1 miljoen (!) euro

Erling Haaland doet het enorm goed bij Manchester City. Nu scoort de spits ook naast het veld. Hij zou een nieuwe bolide aan zijn autocollectie toevoegen met een stevig prijskaartje.

Terwijl Kevin De Bruyne binnenkort een belangrijke beslissing moet nemen over zijn toekomst, zeker gezien de interesse uit Saudi-Arabië, is zijn ploegmaat met andere dingen bezig. Volgens verschillende Noorse en Engelse media heeft Erling Haaland een Mercedes AMG One gekocht voor maar liefst 3.1 miljoen euro. Enorm veel geld, maar het is natuurlijk ook geen normale wagen...

De AMG One zou in zeven seconden van 0 naar 200 km/u kunnen gaan. Er zit dan ook een Formule 1-motor in het voertuig. De bolide heeft 1.063 pk waar Haaland mee kan spelen.

Dit wordt zeker en vast de duurste auto die in zijn garage komt te staan. Hij moet er overigens slechts twee maanden voor werken. De AMG One komt naast onder meer een Rolls Royce Cullinan en een Audi RS 6 Avant te staan. Zijn goedkoopste auto is een Mercedes-AMG GLE Coupe, die zo'n 105.000 euro moet gekost hebben.