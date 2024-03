Ex-spelers van Club Brugge zijn enorm hard voor coach Ronny Deila: "Ik krijg een beroerte als ik naar Club kijk"

Club Brugge heeft afgelopen weekend met 1-2 verloren van Anderlecht. In de blessuretijd moest blauw-zwart een laat tegendoelpunt van Angulo.

Na de wedstrijd kwam er veel kritiek op coach Ronny Deila. Ook Franky Van der Elst ziet dat de Club-coach het zichzelf moeilijk maakte. "Deila heeft zondag in de topper geen goede beurt gemaakt", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Wat hij toonde, was zwak", gaat Van der Elst verder. "Als je tegen Anderlecht speelt, heb je op voorhand eens nagedacht over de verschillende scenario’s – enfin, dat zou ik denken. Dan kun je toch voorspellen dat Riemer er een tweede spits zal bijgooien? En als je ziet dat Patris zich klaarmaakt, dan heb je toch direct door dat hij hoog op de flank zal staan."

Van der Elst is van mening dat Brian Riemer het een pak beter deed dan Deila. "Maar Deila had geen reactie in huis, hij stond minutenlang te overleggen met zijn assistenten. Ik snap dat niet. Riemer heeft Deila afgetroefd zoals Anderlecht dat met Club gedaan heeft."

Jan Ceulemans was ook streng voor blauw-zwart. "Ik kon niks aanmerken op die overwinning van Anderlecht. Misschien kunnen ze bij Club ook gewoon niet beter? Ik overdrijf een beetje, maar vergeet niet dat Mignolet Club bijna eigenhandig die drie laatste titels heeft bezorgd…"

Ook ex-speler Henk Houwaart wordt niet blij van dit Club Brugge. "Ik stoorde me – tegen Anderlecht en eerder ook al – vooral aan het wedstrijdplan, maar da’s niet alleen de verantwoordelijkheid van de coach. Ook de spelers gaan niet vrijuit – ze kunnen zelf bijsturen. Ik krijg een beroerte als ik naar Club kijk. Altijd dat achteruit spelen. Aanvalleuh!", vertelde hij bij de krant.