Het einde van de reguliere competitie nadert: deze ploegen hebben het makkelijkste en moeilijkste schema

De reguliere competitie loopt zo stilaan op zijn einde. Met nog drie speeldagen te gaan wordt binnenkort beslist wie de playdowns en Play-off 1 zullen spelen.

Maar er moeten eerst nog wel wat wedstrijden worden afgewerkt. Iedere ploeg drie, tenzij de wedstrijd Anderlecht-Genk nog herspeeld zal worden.

Belgian Football Stats zocht uit welke ploegen het makkelijkste en moeilijkste schema hebben. Anderlecht heeft gebaseerd op de gemiddelde positie van zijn volgende tegenstanders, het makkelijkste schema. Er volgen nog wedstrijden tegen KAS Eupen, KV Kortrijk en RWDM, wat de gemiddelde positie van de tegenstanders op 15 brengt.

OH Leuven heeft het volgens die logica het moeilijkste. De gemiddelde positie van hun tegenstanders is 4. Opvallend is dat de ploegen onderaan de rangschikking het zwaarste schema hebben. Krijgen we zo tijdens de laatste speeldagen nog enkele verrassende resultaten te zien?