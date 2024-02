Iconische figuur uit Belgische voetbal verlaat na jaren Ajax Amsterdam

Simon Tahamata zal Ajax met ingang van 1 maart gaan verlaten. De oud-speler en huidig jeugdtrainer gaat in Berlijn aan de slag als jeugdtrainer binnen een zelf opgezette voetbalacademie.

Tahamata heeft een lange carrière bij Ajax, als speler en als jeugdtrainer. Hij was tussen 1976 en 1980 actief als speler bij Ajax. In die periode werd hij drie keer landskampioen en won hij één keer de beker. De voormalig aanvaller speelde in totaal 149 officiële duels voor Ajax en maakte daarin zeventien doelpunten. Na zijn vertrek bij Ajax speelde de 22-voudig international nog bij Feyenoord en de Belgische clubs Standard Luik, Beerschot en Germinal Ekeren.

Na zijn actieve voetballoopbaan was Tahamata twee periodes jeugdtrainer in Amsterdam. Na zijn eerste periode (2004-2009) keerde hij in 2014 terug in Amsterdam om aan de slag te gaan als techniektrainer bij de onder- en middenbouw op de Toekomst.

Deur altijd open in Amsterdam

“Ik kwam hier op mijn vijftiende binnen en het is mijn thuis”, zegt Tahamata op de clubwebsite. “Ik heb mijn hart en ziel in de club gestopt. Het is geweldig om de jongens te hebben zien groeien, niet alleen in hun spel, maar ook in de ontwikkeling.”

“In Berlijn ga ik een voetbalacademie oprichten, zodat ook daar jonge spelers hun droom om profvoetballer te worden, kunnen laten uitkomen. We gaan hetzelfde doen als wat ik hier doe, dat is precies mijn ding. Ik ga alles missen, maar gelukkig blijf ik natuurlijk wel voor Lucky Ajax voetballen. De verbondenheid met de club blijft dus."

“Simon is een icoon binnen de club die heel veel voor ons heeft betekend en het is ontzettend jammer dat hij ons verlaat”, zegt Directeur Voetbal Marijn Beuker. “Maar we hebben alle begrip voor de unieke kans die hij in Berlijn aangrijpt en wensen hem daar het allerbeste toe. En natuurlijk zal de deur bij Ajax altijd voor Simon openstaan.”