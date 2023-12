Standard-icoon is nu werkzaam bij Ajax en ziet daar een Belg schitteren: "Een pareltje van een voetballer"

Voor de jonge garde zal de naam Simon Tahamata misschien vaag bekend in het oor liggen. Maar wie hem nog zag spelen weet dat de Amsterdammer één van de beste spelers was die in België op de velden rondliep in de jaren 80 en 90.

Tahamata speelde voor Standard, Beerschot en Germinal Ekeren, maar in België is zijn hart verkocht aan de Rouches. "Standard blijft mijn club", zegt Tahamata in HBvL. "Ik heb er een toptijd beleefd. Samen met jongens als Jos Daerden, Guy Vandersmissen, Gerard Plessers en Theo Poel. Ik hoorde bij de Limburgers, ja. Zij namen me onder hun vleugels. De 67-jarige Tahamata is nog elke dag werkzaam als techniektrainer voor de jeugd bij Ajax. Op 'De Toekomst' zag hij ook Mika Godts arriveren. Het 18-jarige talent dat overkwam van Genk. Die is nu wel geblesseerd. “Ik hoop dat we Mika snel weer zien na de winterstop”, klinkt het bij Tahamata. “Ik vind hem een pareltje van een voetballer. Een schoolvoorbeeld van een Ajax-speler. Gemaakt om als buitenspeler op de flank te staan in een 4-3-3. Hij was geweldig goed bezig bij Jong Ajax, klopte zelfs op de deur van het eerste elftal, toen hij geblesseerd uitviel. Jammer, maar met zijn talent wacht hem hier hopelijk nog een mooie toekomst."