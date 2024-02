Luxeprobleem voor Brian Riemer? "Hen samen laten spelen bij Anderlecht kan niet"

RSC Anderlecht staat stevig op de tweede plaats in de rangschikking. In de resterende drie wedstrijden mag paarswit geen steken meer laten vallen.

Eupen, RWDM en Kortrijk. Op papier lijken de drie overgebleven wedstrijden van RSC Anderlecht in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League een negen op negen te moeten opleveren, maar dit soort tegenstanders zijn vaak nog het moeilijkst van al.

Toch pleit Nicolas Frutos ervoor om Luis Vazquez tegen Eupen in het basiselftal te droppen. “Hij verdient het echt”, klinkt het bij La Capitale. “Het zou symbolisch zijn aangezien hij in Eupen voor het eerst startte en twee keer beslissend was.”

Mooie toekomst voor Luis Vazquez

Dat moet dan wel ten koste van Dolberg gaan. “Ik weet dat velen geloven dat Vazquez en Dolberg samen moeten spelen, maar de Argentijn en de Deen hebben zo'n vergelijkbaar profiel dat het niet realistisch is om hen samen een hele match te laten spelen.”

Frutos gelooft erin dat RSC Anderlecht competitieleider Union SG nog kan bedreigen voor de titel en ziet ook dat Luis Vazquez goed op weg is richting een heel mooie toekomst.

“Zodra Luis op het veld staat, hebben we het gevoel dat er iets kan gebeuren. Zijn doelpunt in Brugge was uitzonderlijk. De manier waarop hij de bal raakt en kracht geeft, is grote kunst. 99% van de aanvallers zou bij deze voorzet van Thorgan Hazard op de bal hebben gewacht”, besluit de Argentijn.