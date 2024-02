Heeft Anderlecht goud in handen? "Ik ben nog niet op mijn beste niveau"

Anderlecht won op het laatste moment van Club Brugge afgelopen zondag. Paars-wit kan opnieuw Luis Vazquez bedanken, die met een kopbal de gelijkmaker maakte na zijn invalbeurt.

Voor Vazquez is het al zijn 4e doelpunt in 5 wedstrijden. Vier keer op rij scoorde hij als invaller. Een indrukwekkende statistiek voor de 22-jarige Argentijn, die steeds beter wordt na een wat moeilijkere start in België.

"Het was logisch dat ik wat tijd nodig had om me aan te passen", verklaarde Vazquez na de wedstrijd volgens Sudinfo. "Ik ontdekte een nieuwe club, een nieuw land, nieuwe gewoonten, nieuwe talen... Maar ik voel me steeds beter in mijn vel, mede dankzij de hulp van de hele groep."

RSC Anderlecht kan dus rekenen op een zeer effectief aanvallend wapen in het slot van het seizoen. De strijd om de titel belooft nog gekker te worden. "Ik train elke dag om zulke momenten te beleven en doelpunten te maken zodra ik de kans krijg om een paar minuten te spelen", vervolgde Vazquez. "Ik ben nog niet op 100%. Ik moet mezelf nog verbeteren en hard werken om mijn beste niveau te bereiken."