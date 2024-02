Mag Overmars match van Antwerp bijwonen? Club komt met klare taal

Marc Overmars is tot november op non-actief gezet bij Antwerp. Dat komt door de schorsing die de FIFA hem heeft opgelegd.

Marc Overmars ligt tot 2026 onder contract bij Royal Antwerp FC, maar door zijn schorsing in Nederland die wereldwijd werd gemaakt door de FIFA kan hij tot november geen officiële taken meer uitoefenen bij de club. Hij ging daartegenin, maar liet het laatste beroep voor wat het was.

Veel duidelijkheid over wat er mag en niet mag is er niet. In de disciplinaire code van de FIFA staat enkel dat Overmars, als hij zich niet aan de schorsing houdt, een boete kan krijgen, of dat de schorsing verlengd wordt.

Bepaalde zaken lijken heel erg duidelijk. Dat hij geen onderhandelingen mag voeren of contracten mag ondertekenen bijvoorbeeld. Maar mag hij bijvoorbeeld aanwezig zijn op een wedstrijd van Royal Antwerp FC?

Geen enkel risico

De FIFA doe daar geen uitspraken over en zij verwijzen zelfs naar de Nederlandse voetbalbond. Maar die schuiven de zaak dan weer door naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR) dat de schorsing uitsprak. Maar ook daar is er geen extra info te krijgen.

Marc Overmars lijkt alvast heel voorzichtig te acteren. “Hij neemt nul risico”, klinkt het bij Sven Jacques in Gazet van Antwerpen.

De spotlights worden alvast vermeden. Zo kwam Overmars ook niet naar het Gala van de Gouden Schoen. “We hebben overwogen om hem mee te nemen, maar hij zei dat hij de avond niet wilde overschaduwen.”