Politicus mengt zich met de gang van zaken bij de Rode Duivels

De Rode Duivels zitten in de Nations League in een poule met Israël. Op 6 september wordt de thuismatch in het Koning Boudewijnstadion afgewerkt.

Frankrijk, Italië en Israël. Dat zijn de drie tegenstanders die de Rode Duivels geloot hebben in de Nations League. Twee sportieve kleppers, maar Israël zorgt voor andere dan sportieve problemen blijkbaar. Politicus Imade Annouri van Groen roept de Rode Duivels op om de wedstrijd tegen Israël te boycotten. Dat zou de nationale ploeg moeten doen als protest tegen Israël voor de oorlog in de Gazastrook. Annouri verwijst naar de 30.000 doden en 70.000 gewonden die er in het conflict al gevallen zijn. “De kans is groot dat tegen 6 september meer mensen zullen gestorven zijn in Gaza, dan er toeschouwers in het Koning Boudewijnstadion kunnen”, schrijft hij op Instagram. Geen boycot van Israël door UEFA “De match tegen Israël kan en mag niet doorgaan”, richt Annouri zich nog eens uitdrukkelijk naar de Rode Duivels en de voetbalbond, maar die laatste zegt dat alles bekeken is en dat er geen reden is om de match niet te spelen. “Wij volgen daarin de UEFA die de Nations League organiseert. Als die niet overgaat tot een boycot van Israël, spelen wij gewoon die wedstrijd”, zegt woordvoerder Stefaan Van Loock in een korte reactie aan de krant. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door IMADE (@imadeannouri)