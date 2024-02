Bommetje onder competitieformat: Club Brugge (en andere topclubs) willen wijzigingen, maar is dat een goed idee?

In 2025 moet er opnieuw gedebatteerd worden over de mediarechten. En dus kan er ook opnieuw nagedacht worden over het competitieformat. Bob Madou van Club Brugge bond de kat de bel aan, maar er gaan al langer stemmen op om weer een en ander te wijzigen.

Er komen opnieuw belangrijke jaren aan voor het Belgisch profvoetbal en de voorbije maanden was er hier en daar al iets te horen over een mogelijke nieuwe verkleining van 1A. Veel topclubs denken nog steeds aan een profcompetitie op het hoogste niveau met veertien ploegen.

Momenteel zijn er dat zestien. Met de competitie én play-offs met zes ploegen worden dat dus in totaal veertig wedstrijden. Om dat te combineren met een bekerverhaal en - als het even kan - een Europees verhaal? Dat blijft moeilijk.

© photonews

Bob Madou had het in een interview bij Sporza over een teveel aan wedstrijden. Voor nieuwjaar moet je volgens hem kiezen tussen de competitie en een Europese poule, na nieuwjaar tussen ver doorstoten in Europa en de play-offs.

Ook de halvering van de punten in die play-offs zouden volgens hem gerust op de schop mogen. Daarmee zouden er een paar flinke wijzigingen aan het format kunnen gebeuren. Diverse topclubs blijven het systeem met veertien teams nog steeds genegen.

Competitie minder zwaar maken door minder wedstrijden?

Het zou ervoor zorgen dat er - zelfs met play-offs met zes ploegen - maar 36 in plaats van 40 wedstrijden dienen afgewerkt te worden. Een competitie met twaalf ploegen en 32 wedstrijden zou intrinsiek ook kunnen lukken, maar de vraag is bij beide modellen ook hoe het aan de kleine(re) clubs verkocht zal worden.

In 2012, 2014, 2020 en 2022 lagen er ook lange tijd plannen op tafel om te gaan naar een systeem met 12 clubs in 1A en 12 in 1B, of zelfs een systeem met drie keer acht clubs en dergelijke meer al dan niet via een play-offssysteem. Van al die plannen kwam nooit iets terecht.

© photonews

Feit is wel dat het met name voor Union SG of Club Brugge dit jaar nog een heel zwaar seizoen kan worden. Stel je maar eens voor dat ze én de bekerfinale én de finale van de Conference League halen? Union SG zou dan bijvoorbeeld uitkomen op niet minder dan 63 wedstrijden dit seizoen.

Ook de vorige jaren maakte Hein Vanhaezebrouck zich al druk in de zaak: "Op Manchester City na speelden we de meeste wedstrijden dit seizoen", klonk het vorig jaar nog. Aan de andere kant wil iedereen toch zoveel mogelijk keren zijn ploeg in actie zien?

Halveren of niet?

En wat met het format van de puntenhalvering in de play-offs. Elk jaar zijn er ploegen die er zich tegen verzetten, elk jaar blijft het wel koelen zonder blazen. Ondertussen is het format al in onze hoofden gebeiteld en lijkt het verzet kleiner te zijn geworden.

Hier en daar wordt er al rekening mee gehouden op voorhand - de play-offs winnen zo ook aan waarde. Maar wat denkt u ervan? Uw mening telt, dus laat het ons weten in de onderstaande poll en debatteer mee in de reacties.