Vanhaezebrouck trekt aan de alarmbel: "We staan tussen Manchester City en Real Madrid, maar dat is het grote verschil met Premier League"

Het is bizar. Voor KAA Gent begint het seizoen ook deze jaargang vóór de start van de Jupiler Pro League. En we zouden opnieuw kunnen vertrokken zijn voor heel veel wedstrijden.

Afgelopen seizoen speelde KAA Gent 58 officiële wedstrijden. "Daarmee staan we tussen Manchester City en Real Madrid", gaf Hein Vanhaezebrouck aan. Maar goed: donderdag moeten de Buffalo's alweer aan de bak, tegen het Slowaakse Zilina.

En ook deze jaargang zou het wel eens héél druk kunnen worden. 40 wedstrijden in België, minstens één bekerwedstrijd (de 16e finales) en als de poulefase van de Conference League gehaald worden nog eens twaalf wedstrijden extra maakt al minstens 53.

Hetzelfde mag overigens gezegd worden over Club Brugge (Conference League) en KRC Genk (Champions League). "We zitten in België met een voetbalkalender die supervol is. Iedereen heeft het over de Premier League en hoeveel matchen die moeten spelen, maar wij hebben meer matchen gespeeld dan 19 ploegen uit de Premier League", aldus Vanhaezebrouck.

"Het enige verschil is dat in die andere landen de kernen 35 of 38 spelers hebben en bij ons is dat helemaal anders. Wij hebben smallere kernen."

Drie ploegen uitschakelen

Er opnieuw aan beginnen voor de start van de competitie, het begint te wegen: "Het is een kortere voorbereiding dan vorig jaar, maar we gaan alles geven."

"We hebben onze eerste match opnieuw voor de start van de competitie. We gaan het proberen om drie ploegen uit te schakelen en opnieuw een poulefase te halen, maar dat is niet evident."