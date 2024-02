Ongelooflijk! Ook spelers Zulte Waregem krijgen dreigementen van hun harde kern: "Puntenverlies zal gevolgen hebben"

De 'South Lane Crew', zeg maar de harde kern van Zulte Waregem, heeft zich ook laten gelden tegenover de spelers en de technische staf. Het geeft flashbacks naar het gebeurde bij RWDM. Ook de spelers van Essevee werden stevig de levieten gelezen.

"Na de wanvertoning in Borains zagen we ons wederom genoodzaakt om de spelersbus bij terugkomst op te wachten in Waregem", klinkt het op Facebook.

"Het werd een eenzijdig gesprek van man tot man, face to face waar de gehele spelerskern en staf vooral te luisteren hadden naar onze waarden en normen. Het gebrek aan mentaliteit, kwaliteit en vechtlust was de rode draad en werd op een harde manier duidelijk gemaakt."

"Ook Euvrard werd op zijn plichten gewezen zolang hij coach is bij ons Essevee en gaven we hem een kleine tip om minder parlé te verkopen en naar de basis van het voetbal te gaan."

"Ook brachten we hen bij dat zowel spelers als stafleden passanten zijn, maar dat wij, supporters, het kloppend hart zijn van deze club en wel degelijk recht hebben om ons ongenoegen te uiten. Het gesprek werd afgesloten met het statement dat 85% van hen het niet waard is om ons logo te dragen en te spelen voor onze club."

"Vrijdag zullen wij als supporters terug op de afspraak zijn. Dit om onze club naar de 3-punten te stuwen. Puntenverlies wordt niet geaccepteerd en zal gevolgen hebben, spelers en staf zijn zich hier bewust van. Het gesprek verliep hard maar met respect. Niemand zijn fysieke integriteit werd bedreigd."