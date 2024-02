Peter Verbeke mag verdiensten voor deze transfer helemaal op zijn conto schrijven: "Hij is een artiest!"

Niemand die had verwacht dat het zo lang zou duren vooraleer Nilson Angulo zijn eerste doelpunt maakte voor Anderlecht. Wie de Ecuadoraan aan het werk zag, wist dat er heel wat kwaliteiten in hem zitten. Dat zag ook Peter Verbeke, die hem in 2022 naar paars-wit haalde.

Angulo is een topper in wording, dat zei Brian Riemer eerder al. Verbeke betaalde 2,3 miljoen euro voor hem en dat lijkt niet overdreven. Die mening wordt ook gedeeld door Jorge Callejas, zijn voormalige coach.

"Toen hij werd verkocht, was hij net verkozen tot grootste talent van het kampioenschap en had hij zijn debuut gemaakt in het nationale team", vertelt Callejas in LDH.

De 20-jarige aanvaller krijgt nu wel met mondjesmaat zijn kans van Riemer, met de goal tegen Club Brugge als voorlopig hoogtepunt. "Hij wordt beschouwd als een van de grootste beloften en we hopen met hem naar het WK te gaan. Hij kan een ster worden in het Europese voetbal.

Angulo zal ook niet de laatste Ecuadoraan in België zijn. "België heeft zeer goede scouts. De markten in Brazilië en Argentinië zijn vaak te duur, maar ze weten dat we hier kwaliteitsspeler opleiden, zelfs als de prijzen ook stijgen."

"Vergeet niet dat Caicedo (Chelsea, voormalig Beerschot) ook langs jullie is gekomen. Als de Belgische clubs de Ecuadorianen helpen zich aan te passen aan jullie land, zullen er meer komen."