Van Bommel spreekt zich uit over Overmars en is duidelijk over match tegen KVO: "We moeten gewoon altijd doorgaan"

Mark van Bommel staat voor een belangrijke match tegen KV Oostende morgen op de Bosuil. Maar natuurlijk spelen er momenteel nog andere dingen. Zoals de situatie met Marc Overmars, die buitenspel staat.

Overmars is voor een jaar geschorst en ging daar niet verder tegen in beroep. De Nederlander komt wel nog op de club, maar mag er niet werken. "Het is ontzettend jammer voor de club, maar in eerste instantie voor Marc zelf", vertelde Van Bommel op zijn persconferentie.

"We hebben wel contact met hem, dat is normaal. Ik zie hem ook buiten het voetbal. Alleen zakelijk moeten we dat scheiden. Sven Jaecques neemt zijn taken over."

Over de halve finale tegen KVO dan... Een match die moet gewonnen worden. "Iedereen kan van iedereen winnen, zeker in de beker. KVO heeft Genk verslagen. Dat is het gevaar van de beker - kijk maar naar het buitenland - maar wij mogen ons niet verschuilen. Wij moeten naar de finale. Als wij twee keer tegen Oostende spelen, moeten we gewoon altijd doorgaan."