Antwerp-icoon weet hoe groot de druk is vanavond: "Zonder zal het in zijn ogen een mislukt seizoen zijn"

Antwerp moet straks doorstoten naar de bekerfinale, waar ze Union SG als tegenstander zullen treffen. Veel andere keuze is er niet, want de voorzitter wil return voor zijn centen en KV Oostende niet kloppen, zou een blamage zijn.

Die mening wordt ook gedeeld door Alex Czerniatynski, die met Antwerp de beker won in 1992. "Antwerp kende geluk met de loting. Als ik zie dat KV Oostende afgelopen weekend met 1-4 verloor van Club NXT, dan mag Antwerp zich niet laten verrassen", zegt hij in GvA.

De titel, dat wordt immers zo goed als onmogelijk. "De verwachtingen lagen na de dubbel van vorig seizoen bij iedereen veel te hoog, ook bij mij. Toch kunnen we niet ontkennen dat Antwerp niet constant presteerde."

"Zes nederlagen en negen gelijke spelen zijn gewoon te veel. Kwamen we het ooit al tegen, dat de derde in de stand nog voor het begin van de lente twintig punten minder telt dan de leider?”

Czernia ziet wel één groot verschil met toen hij de beker won in 1992. "Wij speelden zonder druk. Wij gaven het grote KV Mechelen partij in de finale . Ondertussen zijn de tijden veranderd en is Antwerp geëvolueerd naar een topclub die hoort mee te doen voor de prijzen, met een voorzitter die brandt van ambitie."

"Paul Gheysens wil iets in return voor zijn geïnvesteerde centen. Zonder prijs zal het in zijn ogen een mislukt seizoen zijn.”