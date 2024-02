Nieuwe Club Brugge-baas spreekt over plannen: "Ik wil niét de CEO zijn die Club heeft helpen verkopen"

Club Brugge staat voor een belangrijk nieuw hoofstuk in de geschiedenis van de club. Het vertrek van Vincent Mannaert zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de dagelijkse werking. Maar ook de verkoop van de West-Vlaamse topclub is geen topic meer.

We schreven eerder al dat Vincent Mannaert zal vervangen worden door drie profielen. Voor twee van de drie functies is de opvolger zelfs al gekend én eigenlijk al actief in het Jan Breydelstadion. Dat kan je VIA DEZE LINK nog eens nalezen.

Ondertussen is ook duidelijk dat de verkoop van blauw-zwart van de baan is. Bart Verhaeghe had enkele externe partners ingeschakeld om een koper te zoeken, maar de voorzitter heeft inmiddels beslist dat hij ook de komende jaren zal blijven werken aan en voor Club Brugge.

"Die beslissing heeft ook mijn keuze bepaald", windt Bob Madou er geen doekjes om in Het Laatste Nieuws. "Na de beslissing van Vincent Mannaert om te vertrekken heeft de Raad van Bestuur van Club Brugge me gevraagd om CEO te worden."

Wordt Club Brugge verkocht?

"Maar ik wil niet de CEO zijn die Club Brugge mee heeft helpen verkopen", is Madou duidelijk. "Ik wil in een heldere organisatie én op de lange termijn kunnen werken. En dat is hier ook de bedoeling. Dat is voor de volle honderd procent uitgesproken door Bart Verhaeghe."