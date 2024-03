Beerschot heeft maar één groot probleem om te promoveren naar Jupiler Pro League

De strijd in de Challenger Pro League gaat onverminderd verder. Maar liefst acht ploegen lijken nog kans te maken op de titel.

Er staan in de Challenger Pro League nog zeven wedstrijden op de agenda. Beerschot staat aan de leiding met 43 punten, op de achtste plek staat SK Beveren met 36 punten. Een kloof die nog meer dan overbrugbaar is als je ziet hoe vaak de topploegen de voorbije weken met de punten morsten.

De twee ploegen die op plek één en twee eindigen promoveren rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. De ploegen die op plaatsen drie tot en met zes eindigen maken nog kans om te promoveren, via play-offs. De winnaar speelt tegen de nummer twee van de Relegation Play-offs in 1A.

Beerschot hoort thuis in Jupiler Pro League

Bij leider Beerschot is de titelkoorts bijzonder groot geworden, want eigenlijk had men geen rekening gehouden om mee te spelen voor de prijzen dit seizoen. Maar zoals de kaarten nu liggen lijkt er een unieke kans te komen voor Beerschot om terug te keren naar het hoogste niveau.

“Een club als Beerschot hoort gewoon in 1A te zitten”, zegt CEO Frédéric Van Den Steen aan Gazet van Antwerpen. “Met onze achterban, de historiek van de club… Ook qua infrastructuur zitten we goed.”

Er is maar één groot probleem om te promoveren en dat is financieel. “Dan kijk ik naar de aandeelhouders die over de brug zullen moeten komen. Het verschil tussen 1A en 1B is héél groot. Als we niet meteen weer willen degraderen, zullen we de ploeg én de club moeten versterken.”