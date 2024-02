Spanning troef in Challenger Pro League: "Is die ploeg een aanwinst voor eerste klasse?"

De Challenger Pro League is de spannendste competitie in Europa. De kloof tussen de eerste en de achtste plek is slechts zeven punten.

De Challenger Pro League is voor het tweede jaar op rij de spannendste competitie in Europa. Acht ploegen kunnen nog meedingen naar de titel. Matthias De Vlieger, commentator bij Eleven/Dazn voor de tweede klasse, kijkt enorm op van die situatie. “Om het met een groot cliché te zeggen: iedereen kan van iedereen winnen in deze reeks. Ik las onlangs dat Stijn Vreven zei dat het makkelijker is om de juiste Lotto-cijfers in te vullen dan te voorspellen wie er kampioen gaat worden. Wel, hij heeft gelijk”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen. Nog 24 punten te verdienen in de Challenger Pro League De Vlieger was zondag van dienst tijdens de topper tussen Deinze en Beerschot. De thuisploeg won en bracht alles nog wat dichter bij elkaar. Deinze staat gedeeld eerste samen met Beerschot en pakt nu dus virtueel de promotie naar de Jupiler Pro League. “Het is wel maar de vraag of die club een aanwinst zou zijn voor onze eerste klasse. Zondag waren er voor de topper tegen Beerschot amper 2.000 supporters aanwezig, waarvan 700 in het bezoekersvak. Het leeft er gewoon niet”, gaat De Vlieger verder. De Vlieger ziet Beerschot, Deinze, Dender en Zulte Waregem nog meespelen voor de titel in de Challenger Pro League. Er zijn nog 24 punten te verdienen en nog heel wat onderlinge wedstrijden van de top acht, waardoor nog alles mogelijk is.