Titelstrijd in Challenger Pro League ligt helemaal open: KMSK Deinze wint voor de tweede keer dit seizoen van Beerschot

Zondagnamiddag nam KMSK Deinze het op tegen Beerschot. De thuisploeg won met 4-2 na een spannende wedstrijd.

Zaterdag kregen we een topper in de Challenger Pro League tussen KMSK Deinze en Beerschot. Respectievelijk nummers 3 en 1 in het klassement. Na een wedstrijd met zes doelpunten hield Deinze de drie punten thuis.

De thuisploeg kwam na iets meer dan een halfuur op voorsprong door een doelpunt van Anne. Nog geen tien minuten later verdubbelde kapitein Hendrickx de score door in de rebound te scoren.

Inn de extra tijd van de eerste helft kon Beerschot nog voor de 1-2 zorgen. Michez tikte de bal aan de tweede paal binnen. Beerschot begon goed aan de tweede helft. Cagro scoorde in minuut 53 de gelijkmaker.

In minuut 67 was het Vann Landschoot die Deinze terug op voorsprong bracht. Beerschot ging nog nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt maar slaagde daar niet in. Huiberts kreeg in de blessuretijd nog een tweede gele kaart en moest van het veld. Hij en coach Dirk Kuyt waren het daar duidelijk niet mee eens. Uiteindelijk kon ... de wedstrijd beslissen door de 4-2 tegen de touwen te trappen.

Door deze overwinning komt Deinze naast Beerschot te staan in het klassement. Beide ploegen tellen 42 punten, maar Beerschot blijft eerste vanwege het doelpuntensaldo. Het is de tweede keer dit seizoen dat Deinze kan winnen van Beerschot.