Club Brugge-coach Ronny Deila reageert op kritiek van de laatste weken: "Dan zou ik hier niet zitten"

Woensdag werd Club Brugge uitgeschakeld in de Croky Cup door Union SG. Tijd om stil te zitten is er echter niet voor de troepen van Ronny Deila, want zondag volgt de topper tegen KRC Genk al.

Na de nederlaag tegen Anderlecht begon de druk op coach Ronny Deila al te stijgen. Na de bekeruitschakeling werd het woord crisis al vaker in de mond genomen, alleen niet door Deila en zijn spelers. "Maar ik voel geen stress door de kritiek", reageert hij volgens Sporza op zijn persconferentie.

"Wel door het uitblijven van goede resultaten. Alleen dat heb ik zelf in de hand", gaat hij verder. Er werd hem natuurlijk ook gevraagd of er binnen de club over zijn toekomst gepraat wordt.

"Of ik met het bestuur nog over de toekomst heb gesproken? Nee. We evalueren altijd alles, wat goed is en wat niet goed is. Of ze me nog de juiste man voor de job vinden? Als dat niet zo was, zou ik hier niet zitten."

Ondanks de situatie waarin hij en de club zich nu in bevinden, blijft hij enorm ambitieus. "Garanties heb je nooit. Ik wil hier zijn, ik wil blijven vechten en ik wil iets bereiken met Club Brugge", besluit Deila.