Club Brugge moet vrezen: Bondsparket neemt stevige beslissing in zaak De Cuyper

Tijdens de wedstrijd tussen Union SG en Club Brugge om de Beker van België kookte het potje van Maxim De Cuyper flink over. Daarvoor moet hij nu een zware schorsing gaan vrezen, tot wel vijf speeldagen.

De verdediger gaf Lothar D'Hondt in het heetst van de strijd een duw en daar kunnen ze bij de voetbalbond niet om lachen. Integendeel zelfs: de kans bestaat dat Maxim De Cuyper flink zal moeten brommen voor zijn domme rode kaart.

Het Bondsparket heeft volgens Het Nieuwsblad alvast beslist om geen schorsingsvoorstel te doen, maar De Cuyper meteen te laten voorkomen voor een zitting in de bondsgebouwen. Volgens de indicatieve tabel van de voetbalbond kan De Cuyper liefst vijf speeldagen schorsing krijgen.

Maxim De Cuyper moet mogelijk wekenlang brommen

Pas volgende week dinsdag is er een zitting op de bondsgebouwen. Het feit dat het Bondsparket geen schorsingsvoorstel deed? Dat is in de regel pas zo in twee specifieke gevallen. Ofwel als er nog een schorsing met uitstel staat, ofwel als het om zware zaken gaat.

De laatste (en enige keer) eerder dat De Cuyper een rode kaart kreeg was twee jaar geleden tegen Deinze met Westerlo in de Challenger Pro League. Hij heeft dus geen straf met uitstel staan en met 2 rode kaarten in 157 wedstrijden ook geen slechte naam. Tegen Genk mag hij sowieso nog meespelen, daarna mag verwacht worden dat hij drie, vier of vijf wedstrijden zal moeten missen.