Essevee morst opnieuw met de punten, maar wie was de beste tussen Club NXT en Genk?

In de Challenger Pro League werden vrijdagavond in de gietende regen twee wedstrijden afgewerkt. Daarbij kwamen drie beloftenploegen van eersteklassers in actie.

Zulte Waregem had het in eigen huis opnieuw niet onder de markt, dit keer tegen de beloften van Standard. De bezoekers kwamen iets na het kwartier op voorsprong na een doelpunt van Benjdida. De thuissupporters konden hun ogen niet geloven tegen de hekkensluiter. Pas na het uur kon Machado de aansluitingstreffer tegen de netten jagen. Het was bibberen tot het einde. In de 86ste minuut werd een doelpunt van SL16 terecht afgekeurd voor buitenspel. Verder dan een 1-1-gelijkspel kwam Essevee echter niet, waardoor het opnieuw dure punten laat liggen in de titelstrijd. Het komt voorlopig op de derde plaats in de rangschikking, op drie punten van het leidersduo dat nog in actie komt dit weekend. In Roeselare stond dan weer het duel tussen Club NXT en Jong Genk op de agenda, met als inzet de tiende plaats in de rangschikking. Talbi kon de score al na vijf minuten openen, maar Adedeji-Sternberg zette de gelijkmaker nog voor het kwartier op het bord. Karetsas werd kort na de rust uitgesloten. Club NXT bleef op zoek gaan naar de winning goal. Die kwam er uiteindelijk pas in de absolute slotfase. Drie minuten voor tijd zorgde Audoor voor de 2-1.