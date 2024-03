Franky Van der Elst ziet met lede ogen aan hoe Club Brugge in de put zit: "Dat is waanzin"

Club Brugge beleeft niet zijn beste seizoen momenteel. Na de pijnlijke nederlaag tegen Anderlecht van afgelopen weekend, volgde nu ook de bekeruitschakeling tegen Union SG.

Franky Van der Elst ziet ook dat Club Brugge het moeilijk heeft. "Een paar jaar terug werd geopperd dat Club stilaan te groot werd voor België, maar kijk, ze missen een paar transferperiodes, en hup, je kunt zo diep vallen. En kom dan maar eens terug aan de top, hé – het is echt zo simpel niet", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Van der Elst gelooft wel dat Deila de kwaliteiten in zich heeft. "Het is niet voldoende, laat daar geen onduidelijkheid over bestaan, maar Deila heeft bij Standard wel getoond dat hij iets kan. Hij bracht een zekere fraîcheur, was een verrijking voor onze competitie."

Het komt er volgens hem wel niet echt uit bij blauw-zwart. "Ik herinner me de thuismatch tegen uitgerekend Club vorig seizoen: Deila deed Sclessin heropleven. Het daverde. En er stónd iemand voor de dug-out. Die uitstraling, die overtuiging, die heb ik nooit gezien bij Club. Alsof hij er niet klaar voor was, of zo."

'The Fox' vindt het jammer dat hij zo over de ploeg moet praten. "We kunnen zelfs over het ganse voetbalseizoen bekeken niet zeggen dat Deila dingen heeft gedaan waarvan we onder de indruk waren. Club is serieus op de sukkel. 2024 is een rampjaar."

"Het is niet fijn om zo over ‘de Club’ te moeten babbelen. Ik ben een analist, ik word geacht objectief te zijn en dat bén ik ook, maar Club blijft toch mijn club. We zijn maart en alles is voorbij. Waanzin", besluit hij.