Het wordt enkel maar pijnlijker: 'Vincent Mannaert maakte bureau al leeg bij Club Brugge'

Bij Club Brugge worden de voorbereidingen richting volgend seizoen al genomen. Bob Madou, Dévy Rigaux en Maarten Dedobbeleer gaan er de overkoepelende honneurs waarnemen in de plaats van Vincent Mannaert. Die is al niet meer te vinden in en rond Brugge.

"Vincent Mannaert is duidelijk niet meer actief bij Club Brugge. Hij is al jaren het klankbord voor de trainer. Een man met voetbalkennis. De vraag is: aan wie moet Deila nu verantwoording afleggen, wie gaat die beslissing nemen?", vroeg Peter Vandenbempt zich bij Sporza af na de bekeruitschakeling van Club Brugge.

Volgens Het Laatste Nieuws is het inderdaad zo dat Mannaert niet echt meer actief is bij blauw-zwart. Op papier is hij nog tot het einde van het seizoen de sterke man bij Club Brugge, maar in de praktijk is dat helemaal anders.

Vincent Mannaert maakte bureau al leeg in Westkapelle

Hij zou zijn bureau op het Belfius Basecamp al hebben leeggemaakt ondertussen en volgens werknemers zou hij enkel nog op afroeping eens naar Westkapelle trekken. Het contact is de laatste weken sowieso veel minder geworden.

Ondertussen wordt nog steeds gezocht naar een Technical Director - misschien de functie die nog het meest het klankbord moet worden voor een coach. Het is dus nog maar de vraag wat er de komende weken en maanden zal gebeuren op en rond Jan Breydel én het Basecamp.