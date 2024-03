Ilenikhena kende een paar moeilijke weken, maar bedankt na goals één speler in het bijzonder: "Een echte steun"

Met twee doelpunten effende George Ilenikhena het pad naar de finale voor Antwerp. Nadat hij vorig weekend ook tegen KAA Gent scoorde, lijkt zijn droge periode erop te zitten. Een opluchting voor de nog steeds maar 17-jarige spits.

Ilenikhena glimlachte breed na de match, maar dat was de voorbije weken niet altijd het geval. "Deze match was heel belangrijk voor ons en we deden het goed. De supporters stonden pal achter ons. En nu die finale winnen hé", zei hij.

Die zeven wedstrijden zonder goal lagen hem echter wel zwaar op de maag. "Het waren niet de makkelijkste weken voor mij, maar ik heb op training alles blijven geven en ook in de matchen deed ik mijn uiterste best. Ik voel het vertrouwen van de coach en mijn ploegmakkers. Janssen helpt me enorm op het veld. Hij creëert ruimtes en zoekt me in de diepte. Een echte steun!"

De twee goals deden deugd en waren weer voorbeelden van hoe de Nigeriaan elke keer op de juiste plaats staat. "Dat is geen toeval, ik voel dat aan. Ik werk er ook veel aan, want dat is belangrijk voor een spits. Anders maak je geen doelpunten."