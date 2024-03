Sinan Bolat heeft mooie woorden voor Standard-fans en voelt mee met hen: "Ik vind het triest voor de fans"

Voormalige iconische doelman van Standard Luik, Sinan Bolat, volgt het nieuws van de Luikse club met grote belangstelling. Zijn situatie is uiteraard niet om te lachen.

Sinan Bolat zal altijd in het hart van de Standard-supporters blijven. Tijdens de verplaatsing naar het Kuipje hadden de Standard-fans hem trouwens een warm welkom gegeven.

"Ik heb altijd een sterke band gehad met Standard en zijn supporters, die naar mijn mening, samen met die van Antwerp, de beste van België zijn. Deze band zal zo blijven tot het einde van mijn leven", vertelde hij bij Sudinfo.

"Ik was erg blij met de warmte die het publiek van Standard met me deelde na die wedstrijd, het is van onschatbare waarde voor mij", gaat de Westerlo-doelman verder.

Hij gaf vervolgens zijn mening over de lastige situatie waar Standard momenteel in verkeert. "Natuurlijk vind ik het echt jammer. Vooral voor de supporters moet ik zeggen, want zij komen elke week naar het stadion ondanks de problemen waarmee de club wordt geconfronteerd. Ik hoop oprecht, voor hen, dat de situatie binnenkort zal veranderen, ook al ben ik vandaag volledig gefocust op Westerlo."