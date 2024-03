Stijn Stijnen ziet het grote voordeel waarom Patro Eisden de promotie naar 1A kan pakken

Wat een spannende ontknoping in de Challenger Pro League. De helft van de ploegen komt nog in aanmerking voor promotie.

Patro Eisden staat momenteel op de derde plaats in de Challenger Pro League, op slechts drie punten van het huidige leidersduo Beerschot en Deinze.

De ploeg van trainer en sportief directeur Stijn Stijnen promoveerde nog maar pas uit het amateurvoetbal, maar speelt helemaal mee voor de titel in de tweede klasse.

De Limburgse formatie is echter helemaal klaar voor een avontuur in de Jupiler Pro League. De licentievoorwaarden voor de Jupiler Pro League werden vervuld door het stadion met 4.000 plekken uit te breiden.

Patro Eisden komt in aanmerking voor promotie naar 1A

Maar ook sportief is de ambitie er. “Als je op die positie staat, dan wil je het heel graag”, zegt Stijn Stijnen aan Gazet van Antwerpen. Vooral defensief doet de ploeg het ontzettend goed in de Challenger Pro League.

Stijnen ziet ook een groot voordeel waarom zijn ploeg wel eens de promotie zou kunnen pakken. “Voor ons is het een droom en bij anderen is het een must, dat kan onze sterkte zijn.”

Al is er ook nog veel werk aan de winkel. “Qua omkadering zijn we er als club niet klaar voor, maar dat kan ook niet. Het gaat allemaal heel snel en we blijven stappen zetten. Dat het ene het andere niet kan volgen is geen schande. Dat is gewoon normaal.”