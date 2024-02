Patro Eisden schreeuwt moord en brand na topper die het onder voorbehoud speelde

Patro Eisden speelde de match tegen Deinze onder voorbehoud. Het stelde zich vraagtekens bij de aanduiding van scheidsrechter Simon Bourdeaud'Hui.

In de Challenger Pro League speelden Deinze en Patro Eisden vrijdagavond 0-0 gelijk. De bezoekers speelden de topper onder voorbehoud, omdat ze niet tevreden waren met de aanduiding van de scheidsrechter.

Omdat hij op slechts enkele kilometers van het stadion woont zou hij de match niet in goede banen kunnen leiden, zo klonk het in een officieel statement van de ploeg van trainer Stijn Stijnen.

En achteraf hadden de bezoekers reden tot klagen. “We wilden aantonen dat het niet slim is om een scheidsrechter aan te duiden, die in de buurt van de club woont”, legde Stijnen achteraf uit aan Het Belang van Limburg.

Twee strafschoppen voor Patro Eisden niet gegeven

“Dat is niet van deze tijd. Er zijn voldoende scheidsrechters uit andere regio's. Daarnaast bleek nogmaals dat we niet op de VAR kunnen rekenen. We worden weer een penalty ontzegd, de vierde week op rij. Ook tegen Dender en Luik zijn we benadeeld. Tel die punten er maar bij.”

Twee keer claimde Patro net voor het uur een strafschop, maar twee keer wees de scheidsrechter van dienst gewoon naar de cornervlag. Eerst voor hands van Prychynenko, daarna voor een fout van Janssens.

“Uit de beelden bleek dat het hands was”, vond kapitein Wouter Corstjens. “Maar de ref floot hem niet. Net om fases of discussies zoals deze te vermijden, vroegen we om de wedstrijd onder voorbehoud te spelen. Nu wringt het toch weer.”