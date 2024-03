Zal Zinho Vanheusden dit seizoen nog spelen? Leko geeft het antwoord

Zinho Vanheusden viel vorig weekend geblesseerd uit. De blessures blijven hem maar achtervolgen.

Zinho Vanheusden moest vorig weekend op bezoek bij Union SG met de brancard van het veld gedragen worden. Hij liep een rugblessure op na een harde val.

De onfortuinlijke speler moest zelfs een nachtje in het ziekenhuis in Brussel blijven. Deze week ging hij langs bij een rugspecialist en daar bleek het allemaal goed mee te vallen.

Vanheusden heeft een kneuzing in de onderrug en last van een opspelende hernia. De pijn was deze week vaak niet te harden, zo weet Het Nieuwsblad.

Het is dan ook uitkijken of hij dit seizoen nog in actie zal komen, want Standard kan zijn hulp best gebruiken om de play-downs en de degradatie te vermijden.

“We hopen op een snelle terugkeer”, aldus zijn coach Ivan Leko op diens persconferentie vandaag naar aanleiding van het duel met KAA Gent van zaterdagavond.

“Het had erger kunnen zijn. Zinho heeft nog altijd veel pijn, maar de scans zijn hoopgevend. Er is niets gebroken. We rekenen er op dat hij dit seizoen nog in actie kan komen.”