Bondscoach van Denemarken laat zich uit over Denen van Club Brugge en Anderlecht: "Hij is een totaalpakket"

Er lopen tegenwoordig heel wat Denen rond op de Belgische voetbalvelden. Niet onlogisch dat de Deense bondscoach Kasper Hjulmand dan af en toe eens komt rondkijken.

Hij houdt de Denen in de Jupiler Pro League ook nauwlettend in de gaten. Hjulmand kijkt dan vooral naar Anderlecht en Club Brugge. Bij paars-wit loopt Kasper Dolberg rond, waar hij duidelijk van onder de indruk is.

"Hij lijkt soms wat afwezig, maar hij is enorm gedreven. Het is een absolute winnaar en iemand die zeer ambitieus is. Bij Anderlecht wéten ze hoe Kasper in elkaar zit en daardoor groeit hij opnieuw naar de beste versie van zichzelf toe", vertelde Hjulmand bij Het Laatste Nieuws.

"Kasper Dolberg is een totaalpakket als spits"

"Hij combineert een fluwelen balbehandeling met meer kracht dan je op het eerste zicht zou denken. Ik heb hem duels zien winnen tegen Virgil van Dijk, toch één van de beste verdedigers ter wereld. Kasper Dolberg is voor mij een totaalpakket als spits", gaat hij verder.

© photonews

Ook Dreyer valt Hjulmand duidelijk nog op. "Ik heb Dreyer altijd een vaardige speler gevonden", geeft hij toe. "Na omzwervingen in Rusland en opnieuw Denemarken denk ik dat hij nu aan het beste seizoen van zijn carrière bezig is. Het systeem van Anderlecht is op zijn lijf geschreven. Niet tegen de lijn geplakt, maar in die ‘half space’ op rechts. En in de buurt van het doel is hij levensgevaarlijk."

Ook bij Club Brugge lopen er een aantal Denen rond. "Soms moet je als bondscoach door de statistieken heen kunnen kijken, ook Philip Zinckernagel verliezen we niet uit het oog. Je bent als speler ook afhankelijk van de vormcurve van het team", zegt hij.

© photonews

Het EK komt eraan en dus moet de bondscoach binnenkort ook keuzes maken. "Ik weet wat Skov Olsen in zijn mars heeft en dat is goed want zoveel trainingssessies zijn er niet meer voor we straks aan het EK beginnen. Met zijn dodelijke linkervoet blijft Skov Olsen voor mij intrinsiek de beste speler in België", besluit Hjulmand.