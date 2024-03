D-day voor Ronny Deila? Zo zit de situatie op dit moment

Het worden bijzonder drukke en belangrijke weken voor Ronny Deila. Als hij wil aanblijven bij Club Brugge wint hij de komende weken maar beter een aantal wedstrijden. De Noor ligt onder vuur en dus is het nog maar de vraag hoelang het nog zal blijven duren.

Alle hens aan dek voor Club Brugge. Het moet de komende weken vol aan de bak om play-off 1 te gaan halen. Tussendoor wil het zich ook in Europa gaan handhaven en voorbij Molde geraken. En dus is het ook van moeten voor coach Ronny Deila.

Alles of niets voor coach Ronny Deila?

De komende weken is het alles of niets voor hem en blauw-zwart. Te beginnen met de wedstrijd tegen KRC Genk. Hier en daar klinkt het dat de wedstrijd tegen de Limburgers van primordiaal belang is voor de trainer.

Bij een nieuwe nederlaag zou het over en sluiten kunnen zijn. Deze week hield blauw-zwart de rangen gesloten, deels ook door ziekte van Bart Verhaeghe. De komende weken gaan er mogelijk ook structureel dingen veranderen.