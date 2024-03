Genk neemt afscheid van ambitieuze sterkhouder

KRC Genk wil ook dit seizoen op z'n minst Europees voetbal afdwingen. Volgend jaar wachten alweer nieuwe uitdagingen op de Limburgers. Met mogelijk heel wat andere spelers, andermaal.

KRC Genk zag in de wintermercato met Paintsil en Arteaga een aantal belangrijke spelers vertrekken. Zij zijn echter niet de enige spelers die zullen verkassen vanuit de CEGEKA-Arena. En dus worden hier en daar zaken met argusogen gevolgd.

Zo is er onder meer een deal tussen RB Leipzig, KRC Genk en Maarten Vandevoordt. Alle partijen kwamen meer dan een jaar geleden al tot een onderlinge overeenkomst. Nu komt de deal tussen alle partijen echter steeds dichterbij.

Transfer naar Duitsland op komst

En dus is er zoals verwacht een transfer op til. "Ik zal het hier missen. Maar ik ben ook klaar voor die nieuwe uitdaging. Het is mijn doel om eerste doelman te worden in Leipzig. Daar ga ik alles aan doen", aldus Vandevoordt tegenover Het Laatste Nieuws.

Voor de doelman de poorten van de club achter zich dichttrekt, wil hij er eerst nog staan met Genk en zo hoog mogelijk mikken. Het halen van play-off 1 is daarbij de eerste stap.