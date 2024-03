KRC Genk-coach Wouter Vrancken heeft nog boodschap voor supporters in aanloop naar topper tegen Club Brugge

Zondagnamiddag neemt KRC Genk het op tegen Club Brugge. Coach Wouter Vrancken heeft mooie woorden over zijn supporters.

Het belooft een leuk duel te worden tussen de nummers zes en vier van de competitie. Bij winst doet KRC Genk een goede zaak in de strijd om de Champions Play-offs.

Genk-coach Wouter Vrancken blikte al vooruit op het duel. "Enkel winnen tegen RWDM en Charleroi is niet voldoende", begint hij volgens de clubwebsite. "We moeten meer willen. De positieve lijn doortrekken. Het zal belangrijk zijn om zondag lef te tonen."

"Als je tegen een goede ploeg als Club als angsthazen gaat spelen dan maak je het jezelf moeilijk en krijg je een moeilijke wedstrijd. Als je lef toont en zelfzekerheid uitstraalt dan komen de kansen wel. Het is belangrijk dat we dat doen."

Ook voor de supporters heeft hij nog wat mooie woorden. Het stadion is namelijk uitverkocht. "Mooi om te zien dat het stadion volledig gevuld is. Dat geeft enorm veel energie. Het is aan ons om die energie om te zetten naar de tribunes en de supporters zo mee op het veld te trekken", besluit Vrancken.